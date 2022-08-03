03.08.2022
00:59
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Общество

Сегодня день рождения директора театра, руководителя, художника, артиста и писателя

Сегодня, 3 августа исполнилось 47 лет Александру Александровичу ЛОБАНОВУ, директору Государственного академического театра им. А.С. Пушкина.

В этот же день исполнилось 48 лет Максиму Макаровичу ТРОФИМОВУ, генеральному директору АО «Теплоэнергосервис».

Сегодня исполнилось 49 лет Иннокентию КОРЯКИНУ, известному живописцу.

3 августа исполнилось 69 лет Владимиру Прокопьевичу ПАВЛОВУ, оперному певцу.

В этот же день исполнился 71 год Ахмеду Андреевичу ДМИТРИЕВУ, писателю, краеведу Нюрбинского улуса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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