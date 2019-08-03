03.08.2019
00:42
74
Общество

Сегодня день рождения директора театра и руководителя

Сегодня, 3 июля исполнилось 44 года Александру Александровичу ЛОБАНОВУ, директору Русского академического драматического театра им. А.С. Пушкина.

 

В этот же день исполнилось 45 лет Максиму Макаровичу ТРОФИМОВУ, директору АО «Теплоэнергия».

 

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх