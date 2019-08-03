Сегодня день рождения директора театра и руководителя

Сегодня, 3 июля исполнилось 44 года Александру Александровичу ЛОБАНОВУ, директору Русского академического драматического театра им. А.С. Пушкина. В этот же день исполнилось 45 лет Максиму Макаровичу ТРОФИМОВУ, директору АО «Теплоэнергия».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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