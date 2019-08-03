03.08.2019
00:42
74Общество
Сегодня день рождения директора театра и руководителя
Сегодня, 3 июля исполнилось 44 года Александру Александровичу ЛОБАНОВУ, директору Русского академического драматического театра им. А.С. Пушкина.
В этот же день исполнилось 45 лет Максиму Макаровичу ТРОФИМОВУ, директору АО «Теплоэнергия».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.08.2019
63
02.08.2019
112
02.08.2019
465
02.08.2019
112
02.08.2019
552
02.08.2019
274
02.08.2019
85
02.08.2019
988
02.08.2019
17611
02.08.2019
201
02.08.2019
346
02.08.2019
208
02.08.2019
308
02.08.2019
350
02.08.2019
401
02.08.2019
345
02.08.2019
2404
02.08.2019
499
02.08.2019
312
02.08.2019
1812
02.08.2019
1197
02.08.2019
860
02.08.2019
1750
02.08.2019
2187
02.08.2019
537
02.08.2019
532
02.08.2019
1945
02.08.2019
3969
02.08.2019
1563
02.08.2019
1911
02.08.2019
3687
01.08.2019
3214
01.08.2019
2574
01.08.2019
2075
01.08.2019
2042
01.08.2019
816
01.08.2019
595
01.08.2019
497
01.08.2019
591
01.08.2019
1025
01.08.2019
1229
01.08.2019
878
01.08.2019
638
01.08.2019
771
01.08.2019
1002
ТОП НОВОСТИ
28.07.2019
9308
28.07.2019
9047
01.08.2019
8504
31.07.2019
7599
28.07.2019
7583
01.08.2019
7528
29.07.2019
7522
30.07.2019
6772
31.07.2019
6220