04.06.2021
00:48
23
Культура
Сегодня день рождения директора театра, артистов и поэтессы
Сегодня, 4 июня исполнилось 36 лет Василию Романовичу СЛЕПЦОВУ, директору ГБУ РС (Я) «Государственный театр коренных малочисленных народов Севера».
В этот же день исполнился 71 год Эдвардасу Стяпоновичу КУПШИСУ, артисту Русского государственного академического драматического театра им. А.С.Пушкина, заслуженному артисту РС (Я) и РФ.
Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна ЛЕГАНТЬЕВА, актриса Саха театра и кино.
4 июня отмечает свой день рождения Вера Спиридоновна СОЛДАТОВА-НАНОВА, известная поэтесса и общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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