Сегодня день рождения директора театра, артистов и поэтессы

Сегодня, 4 июня исполнилось 36 лет Василию Романовичу СЛЕПЦОВУ, директору ГБУ РС (Я) «Государственный театр коренных малочисленных народов Севера».

В этот же день исполнился 71 год Эдвардасу Стяпоновичу КУПШИСУ, артисту Русского государственного академического драматического театра им. А.С.Пушкина, заслуженному артисту РС (Я) и РФ.

Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна ЛЕГАНТЬЕВА, актриса Саха театра и кино.

4 июня отмечает свой день рождения Вера Спиридоновна СОЛДАТОВА-НАНОВА, известная поэтесса и общественный деятель.