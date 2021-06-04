04.06.2021
00:48
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Культура

Сегодня день рождения директора театра, артистов и поэтессы

Сегодня, 4 июня исполнилось 36 лет Василию Романовичу СЛЕПЦОВУ, директору ГБУ РС (Я) «Государственный театр коренных малочисленных народов Севера».  

В этот же день исполнился 71 год Эдвардасу Стяпоновичу КУПШИСУ, артисту Русского государственного академического драматического театра им. А.С.Пушкина, заслуженному артисту РС (Я) и РФ.  

Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна ЛЕГАНТЬЕВА, актриса Саха театра и кино.

4 июня отмечает свой день рождения Вера Спиридоновна СОЛДАТОВА-НАНОВА, известная поэтесса и общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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