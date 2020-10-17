17.10.2020
00:30
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Культура
Сегодня день рождения директора музея, общественного деятеля и фотографа
Сегодня, 17 октября исполнилось 34 года Дмитрию Дмитриевичу БЯСТИНОВУ, директору ГБУ РС (Я) «Музей и центр хомуса народов мира».
В этот же день исполнилось 80 лет Андрею Васильевичу КРИВОШАПКИНУ, сопредседателю республиканского обществен6ного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), президенту общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)», известному писателю.
Сегодня исполнилось 57 лет Николаю ДЬЯКОНОВУ, известному фотографу.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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