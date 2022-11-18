18.11.2022
00:56
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Общество
Сегодня день рождения директора музея и главного редактора
Сегодня, 18 ноября исполнилось 66 лет Александру Сергеевичу ПАВЛОВУ, основателю и общественному директору музея Ленского флота, автору более 60 книг о великой реке Лена и об истории водного транспорта Якутии, председателю общественного Совета ПАО ЛОРП.
В этот же день отмечает свой день рождения Людмила КОМИОНКО, главный редактор журнала «Свадебный Якутск», известный фотограф.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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