20.05.2021
00:33
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Общество

Сегодня день рождения деятеля искусств, артиста и журналиста

Сегодня, 20 мая отмечает свой день рождения Лира Львовна ГАБЫШЕВА, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 69 лет Прокопию Дмитриевичу НЕУСТРОЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 48 лет Дмитрию Дмитриевичу ЛЮ, известному журналисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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