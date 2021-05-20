Сегодня день рождения деятеля искусств, артиста и журналиста

Сегодня, 20 мая отмечает свой день рождения Лира Львовна ГАБЫШЕВА, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 69 лет Прокопию Дмитриевичу НЕУСТРОЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 48 лет Дмитрию Дмитриевичу ЛЮ, известному журналисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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