20.05.2021
00:33
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Общество
Сегодня день рождения деятеля искусств, артиста и журналиста
Сегодня, 20 мая отмечает свой день рождения Лира Львовна ГАБЫШЕВА, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 69 лет Прокопию Дмитриевичу НЕУСТРОЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 48 лет Дмитрию Дмитриевичу ЛЮ, известному журналисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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