27.09.2021
01:46
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Общество
Сегодня день рождения деятелей культуры и экс-руководителей
Сегодня, 27 сентября отмечает свой день рождения Евгения Иннокентьевна ТОМСКАЯ-МАТВЕЕВА, отличник культуры Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Роман МАРКОВ, художник.
Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Ивановна ЛЕМЕШЕВА, бывший председатель Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия).
27 сентября исполнилось 66 лет Юрию Андреевичу ДОЙНИКОВУ, депутату Ил Тумэн четвертого созыва, бывшему вице-президенту АЛРОСА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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