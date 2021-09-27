Сегодня день рождения деятелей культуры и экс-руководителей

Сегодня, 27 сентября отмечает свой день рождения Евгения Иннокентьевна ТОМСКАЯ-МАТВЕЕВА, отличник культуры Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Роман МАРКОВ, художник. Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Ивановна ЛЕМЕШЕВА, бывший председатель Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия). 27 сентября исполнилось 66 лет Юрию Андреевичу ДОЙНИКОВУ, депутату Ил Тумэн четвертого созыва, бывшему вице-президенту АЛРОСА.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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