11.11.2020
00:56
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Политика
Сегодня день рождения депутатов
Сегодня, 11 ноября отмечает свой день рождения Феодосия Васильевна ГАБЫШЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций.
В этот же день исполнилось 42 года Павлу Валерьевичу КСЕНОФОНТОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главному инженеру Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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