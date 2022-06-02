Сегодня день рождения депутатов, звезды эстрады, художника, музыканта и адвоката

Сегодня, 2 июня отмечает свой день рождения Нюргуяна Федоровна ЗАХАРОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «АРКТИК КАПИТАЛ». В этот же день исполнилось 49 лет Софрону Антоновичу АФАНАСЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр «Специалист 21 века». Сегодня исполнилось 38 лет Иннокентию Афанасьевичу ВАСИЛЬЕВУ – ЛЭГЭНТЭЮ, звезде якутской эстрады. 2 июня исполнился 61 год Юрию ГОЛИКОВУ, известному художнику. В этот же день исполнилось 58 лет Михаилу ЕРШОВУ, директору этнокультурного объединения «Эллэйаада», известному музыканту. Сегодня исполнилось 36 лет Павлу СТАЦЕНКО, известному адвокату.

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх