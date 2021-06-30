Сегодня день рождения депутатов, руководителя, журналиста и звезд эстрады

Сегодня, 30 июня исполнилось 66 лет Федоту Семеновичу ТУМУСОВУ, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, региональному лидеру Всероссийской политической партии «Патриоты России – за справедливость».

В этот же день исполнилось 57 лет Павлу Петровичу ПЕТРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета парламента по экономической, инвестиционной и промышленной политике.

Сегодня исполнилось 59 лет Владимиру Ильичу ЧИЧИГИНАРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета парламента по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.

30 июня отмечает свой день рождения Анна Александровна СТРУЧКОВА, руководитель ГКУ РС (Я) «Центр управления».

В этот же день 47 лет Аламжи БУДАЕВУ – Али МОЖЙСКОМУ, известному журналисту.

Сегодня исполнилось 35 лет Владимиру БОЯРСКОМУ, известному аккордеонисту, звезде якутской эстрады.

30 июня отмечает свой день рождения Розалина ФАЙРУШИНА, звезда якуткой эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Любовь Константиновна СТРУЧКОВА, общественный деятель.