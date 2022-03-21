Сегодня день рождения депутатов, руководителя и ветеранов

Сегодня, 21 марта отмечает свой день рождения Елена Христофоровна ГОЛОМАРЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета парламента по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера.

В этот же день отмечает свой день рождения Роза Васильевна СОЛНЫШКИНА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Людмила Ивановна МУРАШКО, начальник управления ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

21 марта отмечает свой день рождения Люлия Николаевна ГИРИГОРЬЕВА, общественный деятель, председатель Высшего Совета старейшин Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 75 лет Анатолию Тарасовичу ПОПОВУ, ветерану алмазодобывающей промышленности Якутии, экс-главе Мирнинского района.