Сегодня день рождения депутатов, руководителя и композитора

Сегодня, 20 сентября исполнилось 43 года Гаврилу Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору АО «Сахаэнерго». В этот же день исполнилось 53 года Юрию Иннокентьевичу ГРИГОРЬЕВУ, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Сегодня исполнился 51 год Сергею Геннадьевичу ЧЕЛИЩЕВУ, начальнику управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия). 20 сентября исполнилось 36 лет Павлу ЧЕНЯНОВУ, известному композитору, артисту и аранжировщику. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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