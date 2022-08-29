Сегодня день рождения депутатов, руководителя, гитариста и краеведа

Сегодня, 29 августа исполнилось 40 лет Юрию Сергеевичу КОНДРАТЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), предпринимателю.

В этот же день исполнилось 37 лет Геннадию Анатольевичу ВАСИЛЬЕВУ, депутату Государственного Собрания ( Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместителю генерального директора ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. Василия Манчаары».

Сегодня отмечает свой день рождения Ирина ГОГОЛЕВА, врио директора ГТРК САХА.

29 августа исполнилось 26 лет Мичилу МЕКЯМЯНОВУ, известному рок-музыканту, гитаристу.

В этот же день исполнился 71 год Прокопию Трофимовичу САВВИНОВУ, директору Оленекского историко-этнографического музея народов Севера, отличнику культуры Республики Саха (Якутия).

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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