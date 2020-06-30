Сегодня день рождения депутатов, руководителя, артистов и журналиста

Сегодня, 30 июня исполнилось 65 лет Федоту Семеновичу ТУМУСОВУ, депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председателю Политсовета Якутского регионального отделения ВПП «Справедливая Россия».

В этот же день исполнилось 56 лет Павлу Петровичу ПЕТРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике.

Сегодня исполнилось 58 лет Владимиру Ильичу ЧИЧИГИНАРОВУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.

30 июня отмечает свой день рождения Анна Александровна СТРУЧКОВА, первый заместитель руководителя управления делами главы и правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 34 года Владимиру БОЯРСКОМУ, известному аккордеонисту, популярному артисту.

Сегодня отмечает свой день рождения Розалина ФАЙРУШИНА, звезда якутской эстрады.

30 июня исполнилось 43 года Аламжи БУДАЕВУ — Али МОЖАЙСКОМУ, известному журналисту, корреспонденту газеты «Ил Тумэн».

В этот же день отмечает свой день рождения Любовь СТРУЧКОВА, общественный деятель.