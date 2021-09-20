Сегодня день рождения депутатов, руководителей, предпринимателя и композитора

Сегодня, 20 сентября исполнилось 42 года Гаврилу Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), первому заместителю генерального директора по финансам и экономике АО «Сахаэнерго».

В этот же день исполнилось 52 года Юрию Иннокентьевичу ГРИГОРЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководителю парламентской фракции партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду».

Сегодня исполнилось 50 лет Сергею Геннадьевичу ЧЕЛИЩЕВУ, начальнику управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Саха (Якутия).

20 сентября исполнилось 52 года Сарэлу Владиславовичу ТИХОНОВУ, владельцу торговой сети «Индустрия Севера», меценату.

В этот же день исполнилось 35 лет Павлу ЧЕНЯНОВУ, известному якутскому композитору и артисту.