07.01.2021
00:24
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Общество
Сегодня день рождения депутатов, руководителей и артистки
Сегодня, 7 января отмечает свой день рождения Парасковья Афанасьевна КОЗЛОВА, председатель постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Якутской городской Думы.
В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Николаевна САРГЫДАЕВА, председатель постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям Якутской городской Думы.
Сегодня отмечает свой день рождения Сардана Степановна ТАТАРИНОВА, директор Международной Арктической школы.
7 января отмечает свой день рождения Марина Олеговна БОГОСЛОВСКАЯ, общественный деятель, известный предприниматель.
В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ДЕГТЯРЕВА, хомусист-виртуоз, лидер этно-группы «Айархаан».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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