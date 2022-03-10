Сегодня день рождения депутатов, организатора здравоохранения и общественного деятеля

Сегодня, 10 марта исполнилось 34 года Виктору Николаевичу ЛЕБЕДЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору АО «Саханефтеазсбыт». В этот же день исполнилось 59 лет Олегу Владимировичу ПИСКУНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 49 лет Владимиру Владимировичу БОГДАШИНУ, главному врачу ГБУ РС (Я) «Детская инфекционная клиническая больница». 10 марта исполнилось 66 лет Николаю Николаевичу КОСТРОМИНУ, почетному строителю РФ, кандидату технических наук, общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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