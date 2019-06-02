Сегодня день рождения депутатов, музыканта и адвоката

Сегодня, 2 июня исполнилось 46 лет Софрону Антоновичу АФАНАСЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), старшему преподавателю кафедры государственного и муниципального управления Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)».

В этот же день отмечает свой день рождения Нюргуяна Федоровна ЗАХАРОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «АРКТИК КАПИТАЛ».

Сегодня исполнилось 55 лет Михаилу ЕРШОВУ, организатору фестиваля «Эллэйада – рок», общественному деятелю.

В этот же день исполнилось 33 года Павлу СТАЦЕНКО, известному адвокату.