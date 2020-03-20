Сегодня день рождения депутатов и старейшины

Сегодня, 21 марта отмечает свой день рождения Елена Христофоровна ГОЛОМАРЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера. В этот же день отмечает свой день рождения Роза Васильевна СОЛНЫШКИНА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Люлия Николаевна ГРИГОРЬЕВА, председатель Высшего Совета старейшин Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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