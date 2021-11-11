Сегодня день рождения депутатов и педагога

Сегодня, 11 ноября отмечает свой день рождения Феодосия Васильевна ГАБЫШЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель парламентского комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций. В этот же день исполнилось 43 года Павлу Валериевичу КСЕНОФОНТОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главному инженеру Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз». Сегодня отмечает свой день рождения Галина Леонидовна ДОКТОРОВА, отличник культуры СССР и образования РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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