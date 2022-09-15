Сегодня день рождения депутатов и фотографа

Сегодня, 15 сентября отмечает свой день рождения Оксана Тагировна МИХАЙЛОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральный директор ООО «Виват». В этот же день исполнилось 30 лет Степану Ильичу ПАВЛОВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни ЯГД, директору студенческого городка СВФУ им. М.К. Аммосова. Сегодня отмечает свой день рождения Надежда ПЕРЛЕН, известный фотограф. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх