15.09.2022
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Общество
Сегодня день рождения депутатов и фотографа
Сегодня, 15 сентября отмечает свой день рождения Оксана Тагировна МИХАЙЛОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральный директор ООО «Виват».
В этот же день исполнилось 30 лет Степану Ильичу ПАВЛОВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни ЯГД, директору студенческого городка СВФУ им. М.К. Аммосова.
Сегодня отмечает свой день рождения Надежда ПЕРЛЕН, известный фотограф.
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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