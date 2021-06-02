02.06.2021
00:46
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Общество
Сегодня день рождения депутатов, художника, адвоката и музыканта
Сегодня, 2 июня исполнилось 48 лет Софрону Антоновичу АФАНАСЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр «Специалист 21 века».
В этот же день отмечает свой день рождения Нюргуяна Федоровна ЗАХАРОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «АРКТИК КАПИТАЛ».
Сегодня исполнилось 60 лет Юрию Алексеевичу ГОЛИКОВУ, известному художнику.
2 июня исполнилось 35 лет Павлу СТАЦЕНКО, известному адвокату.
В этот же день исполнилось 57 лет Михаилу ЕРШОВУ, директору фестиваля Эллэйада-рок.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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