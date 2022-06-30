Сегодня день рождения депутатов, главного редактора и звезд эстрады

Сегодня, 30 июня исполнилось 67 лет Федоту Семеновичу ТУМУСОВУ, депутату Государственной Думы ФС РФ от Якутии.

В этот же день исполнилось 58 лет Павлу Петровичу ПЕТРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике.

Сегодня исполнилось 60 лет Владимиру Ильичу ЧИЧИГИНАРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.

30 июня исполнилось 48 лет Аламжи БУДАЕВУ, главному редактору газеты «Ил Тумэн».

В этот же день исполнилось 36 лет Владимиру БОЯРСКОМУ, аккордеонисту, звезде якутской эстрады.

Сегодня отмечает свой день рождения Розалина ФАЙРУШИНА, звезда якутской эстрады.