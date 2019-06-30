Сегодня день рождения депутатов, артистов и журналиста

Сегодня, 30 июня исполнилось 64 года Федоту Семеновичу ТУМУСОВУ, депутату Государственной Думы Российской Федерации, председателю Политсовета ВПП «Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 57 лет Владимиру Ильичу ЧИЧИГИНАРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.

Сегодня исполнилось 56 лет Павлу Петровичу ПЕТРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республик Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике

30 июня исполнилось 33 года Владимиру БОЯРСКОМУ, известному аккордеонисту, артисту.

В этот же день отмечает свой день рождения Розалина ФАЙРУШИНА, звезда якутской эстрады.

Сегодня исполнилось 45 лет Аламжи БУДАЕВУ, известному журналисту, корреспонденту газеты «Якутия».

30 июня отмечает свой день рождения Любовь СТРУЧКОВА, общественный деятель.