Политика
Сегодня день рождения депутатов
Сегодня, 11 ноября исполнилось 44 года Павлу Валериевичу КСЕНОФОНТОВУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главному инженеру линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз».
В этот же день отмечает свой день рождения Феодосия Васильевна ГАБЫШЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций.
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