28.08.2022
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Политика
Сегодня день рождения депутатов
Сегодня, 28 августа отмечает свой день рождения Татьяна Дмитриевна ЕГОРОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 40 лет Юрию Сергеевичу КОНДРАТЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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