Сегодня день рождения депутата, журналиста и музыканта

Сегодня, 29 августа исполнилось 34 года Геннадию Анатольевичу ВАСИЛЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместителю генерального директора ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. Василия Манчаары». В этот же день отмечает свой день рождения Ирина ГОГОЛЕВА, главный редактор ГТРК САХА. Сегодня отмечает свой день рождения Мичил МЕКУМЯНОВ, известный гитарист, рок-музыкант.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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