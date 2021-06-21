Сегодня день рождения депутата, замминистров, общественного деятеля и артиста

Сегодня, 21 июня исполнилось 54 года Дмитрию Александровичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору ГБУ РС (Я) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена».

В этот же день исполнилось 52 года Алексею Аммосовичу ЯКОВЛЕВУ, первому заместителю министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Марина Владимировна СИЛИНА, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

21 июня отмечает свой день рождения Виктория Геннадьевна КОНТОЕВА-ВАРЛАМОВА, руководитель пресс-службы «Сахаэнерго», руководитель семейного клуба Peremena.

В этот же день исполнилось 79 лет Петру Николаевичу КОЛБАСИНУ, актёру, режиссёру-постановщику, сценаристу, журналисту.