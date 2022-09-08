Сегодня день рождения депутата, замминистра, руководителя, профессора, спасателя, певицы, телезвезды и пресс-секретаря

Сегодня, 8 сентября исполнилось 38 лет Александру Николаевичу СУСОЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заведующему сектором по работе с общественными объединениями управления студенческим развитием Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна Ивановна ЛЕБЕДЕВА, заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна Антоновна АНДРОСОВА, руководитель ГБУ РС (Я) «Станция скорой медицинской помощи».

8 сентября исполнилось 76 лет Василию Васильевичу ИЛЛАРИОНОВУ, фольклористу, исследователю олонхо, доктору филологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Республики Саха (Якутия).

Свой 65-летний юбилейный день отмечает спасатель международного класса Василий Константинович ПАВЛОВ, заслуженный спасатель РС(Я), участник многих поисково-спасательных операций, на счету которого не один десяток спасенных жизней якутян.

В этот же день отмечает свой день рождения Алена ЯКОВЛЕВА, известная певица.

Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна БУРЦЕВА, телезвезда.

8 сентября исполнилось 54 года Петру ВАСИЛЬЕВУ, известному журналисту, пресс-секретарю Якутского филиала АО «Полиметалл» АО.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Глухой переулок, 2/2;

8-411-233-52-84 (доставка)

Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»