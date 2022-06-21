21.06.2022
00:44
55
Общество
Сегодня день рождения депутата, замминистра, руководителя и пресс-секретаря
Сегодня, 21 июня исполнилось 55 лет Дмитрию Александровичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн), директору ГБУ РС (Я) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения».
В этот же день отмечает свой день рождения Марина Владимировна СИЛИНА, заместитель министра и духовного развития Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 53 года Алексею Аммосовичу ЯКОВЛЕВУ, начальнику ГБУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)».
21 июня отмечает свой день рождения Виктория Геннадьевна КОНТОЕВА-ВАРЛАМОВА, пресс-секретарь «Сахаэнерго», телезвезда, лидер проекта «Peremena» по оказанию помощи детям с избыточным весом и ожирением.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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