Сегодня день рождения депутата, замминистра, руководителя и пресс-секретаря

Сегодня, 21 июня исполнилось 55 лет Дмитрию Александровичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн), директору ГБУ РС (Я) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения».

В этот же день отмечает свой день рождения Марина Владимировна СИЛИНА, заместитель министра и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 53 года Алексею Аммосовичу ЯКОВЛЕВУ, начальнику ГБУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)».

21 июня отмечает свой день рождения Виктория Геннадьевна КОНТОЕВА-ВАРЛАМОВА, пресс-секретарь «Сахаэнерго», телезвезда, лидер проекта «Peremena» по оказанию помощи детям с избыточным весом и ожирением.