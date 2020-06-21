21.06.2020
00:59
119
Общество
Сегодня день рождения депутата, замминистра, руководителя и общественных деятелей
Сегодня, 21 июня исполнилось 53 года Дмитрию Александровичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору ГБУ РС (Я) ПО эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена».
В этот же день отмечает свой день рождения Марина Владимировна СИЛИНА, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнился 51 год Алексею Аммосовичу ЯКОВЛЕВУ, руководителю ГАУ РС (Я) «Медицинский цетр г. Якутска».
21 июня отмечает свой день рождения Виктория Геннадьевна ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА, известный журналист, общественный деятель.
Сегодня исполнилось 78 лет Петру Николаевичу КОЛБАСИНУ, актёру, режиссёру-постановщику, сценаристу, преподавателю актерского мастерства, журналисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.06.2020
62
21.06.2020
130
20.06.2020
181
20.06.2020
237
20.06.2020
450
20.06.2020
209
20.06.2020
270
20.06.2020
355
20.06.2020
1796
20.06.2020
479
20.06.2020
305
20.06.2020
665
20.06.2020
1066
20.06.2020
346
20.06.2020
250
20.06.2020
491
20.06.2020
436
20.06.2020
350
20.06.2020
384
20.06.2020
666
20.06.2020
670
20.06.2020
408
20.06.2020
1520
20.06.2020
362
20.06.2020
730
19.06.2020
459
19.06.2020
1226
19.06.2020
2578
19.06.2020
1317
19.06.2020
1274
19.06.2020
2366
19.06.2020
1400
19.06.2020
524
19.06.2020
864
19.06.2020
399
19.06.2020
457
19.06.2020
554
19.06.2020
1035
19.06.2020
505
19.06.2020
656
19.06.2020
777
19.06.2020
633
19.06.2020
1627
19.06.2020
517
19.06.2020
1195
19.06.2020
911
19.06.2020
929
19.06.2020
2900
19.06.2020
519
19.06.2020
724
19.06.2020
478
19.06.2020
967
19.06.2020
499
19.06.2020
532
19.06.2020
716
19.06.2020
646
19.06.2020
975
19.06.2020
729
ТОП НОВОСТИ
17.06.2020
8750
16.06.2020
6530
17.06.2020
5478
17.06.2020
3841
16.06.2020
3625
19.06.2020
3171
15.06.2020
3124
19.06.2020
2924
18.06.2020
2911
17.06.2020
2855