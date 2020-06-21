Сегодня день рождения депутата, замминистра, руководителя и общественных деятелей

Сегодня, 21 июня исполнилось 53 года Дмитрию Александровичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору ГБУ РС (Я) ПО эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена».

В этот же день отмечает свой день рождения Марина Владимировна СИЛИНА, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнился 51 год Алексею Аммосовичу ЯКОВЛЕВУ, руководителю ГАУ РС (Я) «Медицинский цетр г. Якутска».

21 июня отмечает свой день рождения Виктория Геннадьевна ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА, известный журналист, общественный деятель.

Сегодня исполнилось 78 лет Петру Николаевичу КОЛБАСИНУ, актёру, режиссёру-постановщику, сценаристу, преподавателю актерского мастерства, журналисту.