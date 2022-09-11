Сегодня день рождения депутата, замминистра, руководителей, главы улуса, переводчицы и журналистов

Сегодня, 11 сентября исполнилось 56 лет Якову Ананьевичу ЕФИМОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.

В этот же день отмечает свой день рождения Нюргустана Николаевна ПАХОМОВА, заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Саргылана Петровна ПАВЛОВА, заместитель руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия).

11 сентября исполнилось 56 лет Александру Николаевичу ДЬЯЧКОВСКОМУ, директору заповедника «Усть-Ленский».

В этот же день исполнилось 54 года Алексею Михайловичу ИННОКЕНТЬЕВУ, главе Нюрбинского улуса.

Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна Онисифоровна БУРЦЕВА, заместитель главного редактора Сетевого издания SakhaLife.ru, известный журналист.

11 сентября отмечает свой день рождения Аита Ефимовна ШАПОШНИКОВА, известная переводчица, литературный критик.

В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна Иннокентьевна ГОГОЛЕВА, отличник народного просвещения РСФСР, автор и реализатор проекта «Полярная звезда» для талантливых детей Республики Саха (Якутия).

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