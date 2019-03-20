Сегодня день рождения депутата, замминистра и журналиста

Сегодня, 20 марта исполнилось 37 лет Евгению Андреевичу ПЕРФИЛЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 40 лет Владиславу Валерьевичу ЛЕВОЧКИНУ, заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнился 41 год Александру РУМЯНЦЕВУ, заместителю генерального директора информагентства Sakhatoday.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU