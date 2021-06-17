Сегодня день рождения депутата, замминистра и общественных деятелей

Сегодня, 17 июня исполнилось 47 лет Ивану Ивановичу ДАНИЛОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «Строительный рынок».

В этот же день исполнилось 54 года Эдуарду Валерьевичу ПИХТИНУ, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 32 года Геннадию Ивановичу ОХЛОПКОВУ, директору ГБУ дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр развития детского движения», общественному деятелю.

17 июня отмечает свой день рождения Лина ЖИРКОВА, финансовый консультант, известный предприниматель.

В этот же день отмечает свой день рождения Галина Маратовна МАКАРОВА, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 73 года Валерию Васильевичу ИВАНОВУ, Почетному гражданину г. Якутска, Кобяйского, Намского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского улусов Республики Саха (Якутия).