Сегодня день рождения депутата, замминистра и общественного деятеля

Сегодня, 10 июня исполнился 61 год Василию Александровичу МЕСТНИКОВУ, народному депутату, председателю постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления. В этот же день исполнился 61 год Владимиру Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, первому заместителю министра внешних связей Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 65 лет Егору Петровичу ЖИРКОВУ, государственному и общественному деятелю, доктору педагогических наук. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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