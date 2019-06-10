АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
8
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.04
 73.26
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.06.2019, 0:16
Погода
Сегодня день рождения депутата, замминистра и общественного деятеля
10.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, понедельник 10 июня 2019
09.06.2019, 22:46
Спорт
Финальные игры Спартакиады профсоюзов были достойны чемпионатов республики.
09.06.2019, 21:10
Официально
Анонс
График плановых работ энергетиков на 8-10 июня
09.06.2019, 18:39
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
09.06.2019, 16:39
Происшествия
В Якутске дети пострадали в ДТП
09.06.2019, 15:32
Общество
День России 12 июня — как отдыхаем
09.06.2019, 15:12
Погода
Ветер и солнце — погода в Якутске на завтра
09.06.2019, 13:30
Якутия
Айсен Николаев выступил на панельной сессии по Большим Данным ПМЭФ -2019
09.06.2019, 10:29
Происшествия
В Якутии произошло 7 пожаров
09.06.2019, 10:23
Экономика
Правительство Якутии подписало соглашение о внедрении системы «Умный город» в Якутске
09.06.2019, 8:46
Спорт
Резонанс
Григорий Попов проиграл…
09.06.2019, 1:14
Происшествия
Эксклюзив
Итоги субботы для людей Сарданы Авксентьевой: СИЗО и домашний арест
09.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 9 июня 2019
08.06.2019, 23:53
Якутск
Фотофакт
Что делала в субботу Сардана Авксентьева?
08.06.2019, 23:42
Общество
Позитив
Якутский спасатель стал победителем в конкурсе МЧС России
08.06.2019, 22:47
Общество
Айсен Николаев улыбается и травит анекдоты
08.06.2019, 19:45
Общество
Вниманию автолюбителей: ГАИ проводит мероприятие «Нетрезвый водитель»
08.06.2019, 18:16
Происшествия
Резонанс
Заммэра Якутска заключен под стражу
08.06.2019, 18:01
Спорт
«Профалмаз» выиграл эстафету и общекомандный зачет в плавании
08.06.2019, 17:21
Спорт
На IV Спартакиаде трудящихся определилась сильнейшая команда в шахматах
08.06.2019, 15:58
Якутия
Хусрав Чабборов — чемпион по нардам VI Спартакиады НКО
08.06.2019, 15:51
Спорт
Семья Лукиных выиграла золотые медали Спартакиады трудящихся Якутии
08.06.2019, 14:18
Спорт
Анонс
Трансляция боя Григория Попова
08.06.2019, 14:11
Происшествия
Резонанс
Арестован крупный якутский бизнесмен
08.06.2019, 13:06
Путешествия
Атмосфера европейского комфорта на побережье Красного моря!  
08.06.2019, 13:04
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
08.06.2019, 12:03
Якутск
Альберт Семенов: Социальный работник – одна из самых нужных, гуманных и благодарных профессий
08.06.2019, 11:20
Происшествия
В Якутске сбиты малолетние дети
08.06.2019, 11:16
Происшествия
В Якутии произошло 14 пожаров
08.06.2019, 11:07
Якутск
Поздравление Альберта Семенова с Днем социального работника
08.06.2019, 10:53
Финансы
Дальневосточный техфонд вложит 500 млн рублей в цифровую банковскую платформу в Якутии
08.06.2019, 10:52
Политика
Резонанс
Олег Нарковский утвержден в должности прокурора Якутии
08.06.2019, 9:47
Политика
Эксклюзив
Мэр Авксентьева: Смена тональности
08.06.2019, 3:16
Политика
Хангаласские единороссы обсудили партийный контроль над национальными проектами
08.06.2019, 2:10
Экономика
Обсуждены вопросы сотрудничества АО «Саханефтегазсбыт» и Сбербанка
08.06.2019, 1:34
Политика
Галина Данчикова: Задача – улучшить жизнь селян
08.06.2019, 0:15
Общество
Сегодня день рождения журналистов
08.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 8 июня 2019
07.06.2019, 23:19
Спорт
Профсоюз связистов готов участвовать и побеждать
07.06.2019, 22:55
Спорт
Сегодня будут названы победители по фитнес-аэробике
07.06.2019, 22:54
Спорт
Стартовал мини-футбольный турнир в рамках IV Спартакиады трудящихся Якутии
07.06.2019, 22:51
Происшествия
В Якутии произошел разлив нефтепродуктов
07.06.2019, 22:50
Культура & Образование
Резонанс
Лилия Тимофеева – воспитатель года!
07.06.2019, 22:48
Происшествия
Резонанс
Сардана Авксентьева: Нельзя исключать и провокации
07.06.2019, 21:52
Спорт
Фотофакт
«Го контр-страйк и ФИФА!». На спортивной арене – киберспортсмены  
07.06.2019, 18:20
Общество
Фонд «Семья для ребенка» поблагодарил коллектив АО «Саханефтегазсбыт»
07.06.2019, 17:58
Якутия
Программа празднования Бакалдын в Якутске
07.06.2019, 17:55
Якутск
В Якутске появилась социальная служба такси для лежачих больных и людей на коляске
07.06.2019, 17:48
Якутия
Якутия улучшила свои позиции в рейтинге по состоянию инвестклимата
07.06.2019, 17:39
Экология
Один из архитекторов «Розы Хутор» сделал проект комплекса на Ленских столбах
07.06.2019, 17:31
Культура & Образование
В Намском улусе состоится Литературный пикник
07.06.2019, 17:15
Экономика
Подключение участка к газовым сетям: Обязательно наличие объекта капитального строительства 
07.06.2019, 16:56
Происшествия
Экстра
Заместитель мэра города Якутска подозревается в получении взятки
07.06.2019, 16:55
Политика
Галина Данчикова обсудит в Госдуме меры защиты материнского капитала от мошенников
07.06.2019, 16:45
Якутия
В Доме дружбы народов пройдут соревнования по длинным нардам
07.06.2019, 16:35
Происшествия
В Якутске ребенок выбежал на дорогу и попал под машину
07.06.2019, 16:20
Экономика
В «Сахатранснефтегазе» выявили лучших «тяжеловесов» 
07.06.2019, 16:11
Происшествия
Видео
В Якутске неизвестный мужчина напал на девушку
07.06.2019, 15:58
Политика
Юбилейный пробег вокруг озера Ильмень приурочен к 75-летию Великой Победы
07.06.2019, 15:53
Происшествия
Резонанс
В Якутске мотоциклист скончался в больнице после ДТП. Подробности
07.06.2019, 15:46
Якутия
8 июня в Якутске пройдет Сабантуй
07.06.2019, 15:36
Экономика
В Якутии выберут лучшего таксиста
07.06.2019, 15:15
Происшествия
Ужасы в Якутии: нападение с ножом в душе
07.06.2019, 15:08
Красота & Здоровье
Коллектив РБ№2-ЦЭМП поздравляет с юбилеем Айталину Андросову
07.06.2019, 14:47
Общество
В поселке Чульман два месяца не будет горячей воды
07.06.2019, 14:33
Красота & Здоровье
В перинатальном центре ЯРКБ состоялась торжественная выписка
07.06.2019, 14:19
Спорт
Дан старт Спартакиаде трудовых коллективов Якутии!
07.06.2019, 14:00
Якутск
Сардана Авксентьева встретилась с добровольческими организациями Якутска
07.06.2019, 13:45
Культура & Образование
В Минобрнауки Якутии чествовали призеров WorldSkills Russia – 2019
07.06.2019, 13:30
Якутск
Участники конкурса «Старый город — 2» представили свои портфолио
07.06.2019, 13:15
Якутия
Бал Пушкина в Якутске
Погода
10 июня 2019, 0:16
118

Сегодня день рождения депутата, замминистра и общественного деятеля

Сегодня, 10 июня исполнился 61 год Василию Александровичу МЕСТНИКОВУ, народному депутату, председателю постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления.

В этот же день исполнился 61 год Владимиру Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, первому заместителю министра внешних связей Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 65 лет Егору Петровичу ЖИРКОВУ, государственному и общественному деятелю, доктору педагогических наук.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
08.06.2019, 14:11
Происшествия
Резонанс
Арестован крупный якутский бизнесмен
08.06.2019, 13:06
Путешествия
Атмосфера европейского комфорта на побережье Красного моря!  
04.06.2019, 9:33
Происшествия
Чем занимались житель Якутска с приятелем в машине поздно ночью?
08.06.2019, 14:18
Спорт
Анонс
Трансляция боя Григория Попова
04.06.2019, 9:32
Экономика
Эксклюзив
Репортаж
День имени «VISCONTI»! История создания бренда и репортаж с места события
05.06.2019, 9:35
Происшествия
Житель Якутии совершил безнравственный поступок
05.06.2019, 21:44
Культура & Образование
Определились 11 лауреатов – воспитателей детских садов
06.06.2019, 9:59
Политика
В Якутии досрочно прекращены полномочия двух депутатов
05.06.2019, 9:34
Колонка
Реклама
Морской отдых и обследование в Южной Корее
09.06.2019, 1:14
Происшествия
Эксклюзив
Итоги субботы для людей Сарданы Авксентьевой: СИЗО и домашний арест
09.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 9 июня 2019
08.06.2019, 13:04
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Официально
09.06.2019

График плановых работ энергетиков на 8-10 июня

Экономика
09.06.2019

Правительство Якутии подписало соглашение о внедрении системы «Умный город» в Якутске

Резонанс
Спорт
09.06.2019

Григорий Попов проиграл…

Фотофакт
Якутск
08.06.2019

Что делала в субботу Сардана Авксентьева?

Позитив
Общество
08.06.2019

Якутский спасатель стал победителем в конкурсе МЧС России

Общество
08.06.2019

Айсен Николаев улыбается и травит анекдоты

Резонанс
Происшествия
08.06.2019

Заммэра Якутска заключен под стражу

Якутия
08.06.2019

Хусрав Чабборов — чемпион по нардам VI Спартакиады НКО