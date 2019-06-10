Сегодня день рождения депутата, замминистра и общественного деятеля

Сегодня, 10 июня исполнился 61 год Василию Александровичу МЕСТНИКОВУ, народному депутату, председателю постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления.
В этот же день исполнился 61 год Владимиру Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, первому заместителю министра внешних связей Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 65 лет Егору Петровичу ЖИРКОВУ, государственному и общественному деятелю, доктору педагогических наук.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU