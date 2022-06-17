17.06.2022
00:08
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Общество
Сегодня день рождения депутата, замминистра и общественного деятеля
Сегодня, 17 июня исполнилось 49 лет Ивану Ивановичу ДАНИЛОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместитель генерального директора ООО «Строительный рынок».
В этот же день исполнилось 55 лет Эдуарду Валерьевичу ПИХТИНУ, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 33 года Геннадию Ивановичу ОХЛОПКОВУ, председателю Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур»).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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