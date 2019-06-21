Сегодня день рождения депутата, замминистра и общественного деятеля

Сегодня, 21 июня исполнилось 52 года Дмитрию Александровичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена». В этот же день отмечает свой день рождения Марина Владимировна СИЛИНА, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Виктория Геннадьевна ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА, известный журналист, общественный деятель. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82