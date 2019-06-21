Сегодня день рождения депутата, замминистра и общественного деятеля

Сегодня, 21 июня исполнилось 52 года Дмитрию Александровичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена».
В этот же день отмечает свой день рождения Марина Владимировна СИЛИНА, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Виктория Геннадьевна ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА, известный журналист, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU