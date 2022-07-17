17.07.2022
00:41
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Общество

Сегодня день рождения депутата, замминистра и докторов наук

Сегодня, 17 июля исполнилось 60 лет Валерию Алексеевичу ЛЮТОМУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта.

В этот же день исполнилось 59 лет Николаю Васильевичу ДОДОХОВУ, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).  

Сегодня отмечает свой день рождения Ульяна Алексеевна ВИНОКУРОВА, первый проектор АГИКИ, доктор социологических наук, кандидат педагогических наук, общественный деятель.

17 июля исполнилось 80 лет Алексею Александровичу ТОМТОСОВУ, кандидату исторических наук.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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