Сегодня день рождения депутата, замминистра, чемпиона и звезды эстрады

Сегодня, 7 сентября исполнилось 64 года Виктору Николаевичу ФЕДОРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), бизнесмену и общественному деятелю.

В этот же день отмечает свой день рождения Галина Геннадьевна НОВИКОВА, первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 43 года Гаврилу Гаврильевичу КОЛЕСОВУ, шашисту, многократному чемпиону мира по русским и бразильским шашкам, международному гроссмейстеру.

В этот же день отмечает свой день рождения Варвара Аркадьевна СЛЕПЦОВА — Варя АМАНАТОВА, звезда якутской эстрады.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Глухой переулок, 2/2;

8-411-233-52-84 (доставка)

Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»