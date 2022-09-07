07.09.2022
00:11
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Общество

Сегодня день рождения депутата, замминистра, чемпиона и звезды эстрады

Сегодня, 7 сентября исполнилось 64 года Виктору Николаевичу ФЕДОРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), бизнесмену и общественному деятелю.  

В этот же день отмечает свой день рождения Галина Геннадьевна НОВИКОВА, первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия).  

Сегодня исполнилось 43 года Гаврилу Гаврильевичу КОЛЕСОВУ, шашисту, многократному чемпиону мира по русским и бразильским шашкам, международному гроссмейстеру.

В этот же день отмечает свой день рождения Варвара Аркадьевна СЛЕПЦОВА — Варя АМАНАТОВА, звезда якутской эстрады.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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