Сегодня день рождения депутата, замминистра, чемпиона, художницы и журналистов

Сегодня, 16 сентября отмечает свой день рождения Наталья Леонидовна РУМЯНЦЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики С аха (Якутия), генеральный директор ООО «Колми».

В этот же жень исполнилось 57 лет Алексею Анатольевичу ФИЛИППОВУ, заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 29 лет Василию Михайловичу ЕГОРОВУ, именитому боксеру, двукратному чемпиону Европы, серебряному призёру чемпионата мира, четырёхкратному чемпиону России.

16 сентября отмечает свой день рождения Мира ДРУГИНА, известная художница.

В этот же день отмечает свой день рождения Светлана ЛЬВОВА, известный журналист и пиарщик.

Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна ДАНИЛЕВСКАЯ, известный журналист.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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