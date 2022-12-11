Общество
Сегодня день рождения депутата, ветерана строительства, предпринимателя, журналиста и парикмахера
Сегодня, 11 декабря исполнилось 77 лет Иннокентию Ивановичу РОМАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), старшему преподавателю исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, втором секретарю Якутского рескома КПРФ по идеологии.
В этот же день исполнилось 76 лет Дмитрию Дмитриевичу ТРОФИМОВУ, заслуженному строителю РФ, заслуженному работнику народного хозяйства PC(Я), почетному транспортному строителю РФ, почетному гражданину Алданского, Хангаласского и Олекминского районов, Почетному гражданину РС(Я).
Сегодня отмечает свой день рождения Дуолан АНДРЕЕВ, предприниматель, основатель бренда TuoiToy.
11 декабря отмечает свой день рождения Матрена КОНДРАТЬЕВА, известный журналист.
В этот же день отмечает свой день рождения Леонид МАРТЫНОВ, известный парикмахер.
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