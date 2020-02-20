21.02.2020
00:02
85
Общество
Сегодня день рождения депутата, тренера и модельера
Сегодня, 21 февраля исполнилось 27 лет Мичилу Кимовичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 52 года Николаю Ивановичу КОЛОДКО, известному тренеру, организатору спорта.
Сегодня отмечает свой день рождения Марианна ВЕРХОВЦЕВА, известный модельер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.02.2020
76
21.02.2020
120
20.02.2020
8047
20.02.2020
232
20.02.2020
481
20.02.2020
255
20.02.2020
331
20.02.2020
2943
20.02.2020
307
20.02.2020
690
20.02.2020
409
20.02.2020
354
20.02.2020
360
20.02.2020
2811
20.02.2020
498
20.02.2020
371
20.02.2020
469
20.02.2020
430
20.02.2020
2616
20.02.2020
384
20.02.2020
591
20.02.2020
454
20.02.2020
321
20.02.2020
911
20.02.2020
336
20.02.2020
347
20.02.2020
366
20.02.2020
404
20.02.2020
468
20.02.2020
336
20.02.2020
2185
20.02.2020
554
19.02.2020
1696
19.02.2020
1272
19.02.2020
552
19.02.2020
463
19.02.2020
693
19.02.2020
1875
19.02.2020
442
19.02.2020
480
19.02.2020
1668
19.02.2020
808
19.02.2020
360
19.02.2020
493
19.02.2020
454
19.02.2020
770
19.02.2020
1085
19.02.2020
518
19.02.2020
647
19.02.2020
1049
ТОП НОВОСТИ
17.02.2020
74140
16.02.2020
11611
18.02.2020
7713
17.02.2020
7479
15.02.2020
5456
16.02.2020
5439
15.02.2020
4859
16.02.2020
4651
17.02.2020
3262