Сегодня день рождения депутата, тренера и модельера

Сегодня, 21 февраля исполнилось 27 лет Мичилу Кимовичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 52 года Николаю Ивановичу КОЛОДКО, известному тренеру, организатору спорта. Сегодня отмечает свой день рождения Марианна ВЕРХОВЦЕВА, известный модельер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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