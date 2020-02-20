21.02.2020
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Общество

Сегодня день рождения депутата, тренера и модельера

Сегодня, 21 февраля исполнилось 27 лет Мичилу Кимовичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 52 года Николаю Ивановичу КОЛОДКО, известному тренеру, организатору спорта.

Сегодня отмечает свой день рождения Марианна ВЕРХОВЦЕВА, известный модельер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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