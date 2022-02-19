19.02.2022
00:36
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Общество

Сегодня день рождения депутата, телезвезды, стилиста, этнопевицы и журналиста

Сегодня, 19 февраля исполнилось 50 лет Сергею Викторовичу ЧЕРНЫХУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике ЯГД.

В этот же день исполнилось 47 лет Петру ЦЫПАНДИНУ, телеведущему НВК САХА.

Сегодня отмечает свой день рождения Зулияна ПАВЛОВА, известный парикмахер, стилист.

19 февраля отмечает свой день рождения Синильга КЫРАhА, этнопевица.

В этот же день отмечает свой день рождения Анжелика МОТОСОВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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