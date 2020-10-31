31.10.2020
00:34
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Общество
Сегодня день рождения депутата, судьи и руководителя
Сегодня, 31 октября исполнилось 65 лет Евгению Романовичу КОЖУХОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору Кредитного потребительского кооператива граждан «Социнициатива Кредит-Якутск».
В этот же день исполнилось 65 лет Гаврилу Гавриловичу КОНОНОВУ, судье Конституционного суда Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 49 лет Виктору Николаевичу ПУШМИНУ, первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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