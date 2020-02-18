19.02.2020
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Общество

Сегодня день рождения депутата, стилиста, певицы и журналиста

Сегодня, 19 февраля исполнилось 48 лет Сергею Викторовичу ЧЕРНЫХУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы.  

В этот же день отмечает свой день рождения Зулияна ПАВЛОВА, известный парикмахер и визажист.

Сегодня отмечает свой день рождения Синильга Кырыhа, известная этнопевица.

19 февраля отмечает свой день рождения Анжелика МОТОСОВА, известный журналист.   

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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