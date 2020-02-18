Сегодня день рождения депутата, стилиста, певицы и журналиста

Сегодня, 19 февраля исполнилось 48 лет Сергею Викторовичу ЧЕРНЫХУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы. В этот же день отмечает свой день рождения Зулияна ПАВЛОВА, известный парикмахер и визажист. Сегодня отмечает свой день рождения Синильга Кырыhа, известная этнопевица. 19 февраля отмечает свой день рождения Анжелика МОТОСОВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх