16.11.2021
00:50
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Общество
Сегодня день рождения депутата, советника и производителя Саха чая
Сегодня, 16 ноября исполнилось 48 лет Сахамину Милановичу АФАНАСЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю парламентского комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии.
В этот же день исполнилось 65 лет Георгию Дмитриевичу НИКОНОВУ, советнику главы Республики Саха (Якутия0.
Сегодня отмечает свой день рождения Нюргуяна ЗАМОРЩИКОВА, основательница бренда «Саха чай», производитель самого северного чая на планете Земля, владелица сети бутиков для чая и кофе «Унция» на территории Якутии.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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