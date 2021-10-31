Сегодня день рождения депутата, руководителя, юриста и тета-хилера

Сегодня, 31 октября исполнилось 66 лет Евгению Романовичу КОЖУХОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 50 лет Виктору Николаевичу ПУШМИНУ, первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал».

Сегодня исполнилось 66 лет Гаврилу Гавриловичу КОНОНОВУ, заслуженному сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации, заслуженному юристу Республики Саха (Якутия).

31 октября отмечает свой день рождения Евдокия БЕЛОЛЮБСКАЯ — ЭЙГЭ, эзотерик, тета-хилер, целитель.

В этот же день исполнилось 56 лет Юрию Николаевичу САДОВНИКОВУ, депутату Ил Тумэна V созыва, почетному работнику жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия).