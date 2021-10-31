31.10.2021
00:01
89
Общество
Сегодня день рождения депутата, руководителя, юриста и тета-хилера
Сегодня, 31 октября исполнилось 66 лет Евгению Романовичу КОЖУХОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 50 лет Виктору Николаевичу ПУШМИНУ, первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал».
Сегодня исполнилось 66 лет Гаврилу Гавриловичу КОНОНОВУ, заслуженному сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации, заслуженному юристу Республики Саха (Якутия).
31 октября отмечает свой день рождения Евдокия БЕЛОЛЮБСКАЯ — ЭЙГЭ, эзотерик, тета-хилер, целитель.
В этот же день исполнилось 56 лет Юрию Николаевичу САДОВНИКОВУ, депутату Ил Тумэна V созыва, почетному работнику жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.10.2021
0
31.10.2021
90
30.10.2021
509
30.10.2021
676
30.10.2021
359
30.10.2021
1045
30.10.2021
292
30.10.2021
681
30.10.2021
360
30.10.2021
665
30.10.2021
231
30.10.2021
595
30.10.2021
1465
30.10.2021
464
30.10.2021
525
30.10.2021
236
30.10.2021
1381
30.10.2021
485
30.10.2021
1129
30.10.2021
740
30.10.2021
1792
30.10.2021
622
30.10.2021
410
30.10.2021
731
30.10.2021
760
30.10.2021
408
29.10.2021
570
29.10.2021
1951
29.10.2021
858
29.10.2021
370
29.10.2021
598
29.10.2021
326
29.10.2021
369
29.10.2021
255
29.10.2021
1004
29.10.2021
322
29.10.2021
904
29.10.2021
350
29.10.2021
271
29.10.2021
451
29.10.2021
287
ТОП НОВОСТИ
27.10.2021
6646
26.10.2021
3028
26.10.2021
2657
27.10.2021
2356
25.10.2021
2304
27.10.2021
2067
29.10.2021
1954
25.10.2021
1904