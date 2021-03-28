Сегодня день рождения депутата, руководителя, стилиста, адвоката и артистки

Сегодня, 28 марта отмечает свой день рождения Марина Сергеевна СИЛКИНА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), советник генерального директора некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)». В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Николаевна ЧУКАВИНА, заместитель директора филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)». Сегодня отмечает свой день рождения Айаал КОРЯКИН, известный стилист. 28 марта отмечает свой день рождения Жанна СЛЕПЦОВА, известный адвокат. В этот же день исполнилось 80 лет Дмитрию Дмитриевичу ТИХОНОВУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), отличнику культуры СССР. Сегодня отмечает свой день рождения Александра Константиновна КРИВОГОРНИЦЫНА, артистка Нюрбинского передвижного драматического театра, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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