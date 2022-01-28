28.01.2022
00:18
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Общество
Сегодня день рождения депутата, руководителя, общественного деятеля и телезвезды
Сегодня, 28 января исполнилось 40 лет Вячеславу Сергеевичу МАКАРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), второму секретарю ЛКСМ Якутского рескома политической партии КПРФ.
В этот же день исполнилось 37 лет Анатолию Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ, заместителю генерального директора по финансам АО «Сахатранснефтегаз».
Сегодня отмечает свой день рождения Прасковья Петровна БОРИСОВА, председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».
28 января отмечает свой день рождения Евгения ГУРУЛЕВА, телезвезда НВК САХА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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