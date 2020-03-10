11.03.2020
00:52
99

Общество

Сегодня день рождения депутата, руководителя и звезды эстрады

Сегодня, 11 марта исполнилось 57 лет Олегу Владимировичу ПИСКУНОВУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Ивановна СЕМЕНОВА, директор Детского издательства «Кэскил» им. Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа.

Сегодня исполнилось 56 лет Николаю БАРАМЫГИНУ, общественному деятелю, блогеру.

11 марта отмечает свой день рождения Варя ЛАРИОНОВА – Ый Кыыhа, звезда якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх