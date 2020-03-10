Сегодня день рождения депутата, руководителя и звезды эстрады

Сегодня, 11 марта исполнилось 57 лет Олегу Владимировичу ПИСКУНОВУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Ивановна СЕМЕНОВА, директор Детского издательства «Кэскил» им. Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа. Сегодня исполнилось 56 лет Николаю БАРАМЫГИНУ, общественному деятелю, блогеру. 11 марта отмечает свой день рождения Варя ЛАРИОНОВА – Ый Кыыhа, звезда якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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